«Авангард» — «Динамо» Мн: Дедунов получил «5+20» за удар ногой
Во втором периоде встречи омского «Авангарда» с минским «Динамо» удаление до конца матча получил нападающий команды хозяев Павел Дедунов. Форвард «ястребов» получил от судей штраф «5+20» за удар ногой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Бондарев — Покка, Дедунов – Стась – Потапов;
Франсон – Войнов, Шумаков – Семенов – Бек;
Спиценко – Мартынов, Яремчук – Грачев – Андригетто;
Щекин, Макаров – Мизюрин — Кошелев.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Знахаренко, Павлович – Спунер — Пулккинен;
Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Дроздов, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.
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