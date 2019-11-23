«Авангард» — «Динамо» Мн: Дедунов получил «5+20» за удар ногой

Во втором периоде встречи омского «Авангарда» с минским «Динамо» удаление до конца матча получил нападающий команды хозяев Павел Дедунов. Форвард «ястребов» получил от судей штраф «5+20» за удар ногой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Дедунов – Стась – Потапов;

Франсон – Войнов, Шумаков – Семенов – Бек;

Спиценко – Мартынов, Яремчук – Грачев – Андригетто;

Щекин, Макаров – Мизюрин — Кошелев.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Карнаухов);

Крыскин — Знахаренко, Павлович – Спунер — Пулккинен;

Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Дроздов, Дюков, Дадонов — Китаров — Когалев.