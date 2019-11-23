Кучеров вернулся в строй и сыграет с «Анахаймом», Стэмкос травмирован

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сможет помочь команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс», информирует американский клуб в своём «твиттере». Напомним, россиянин пропустил последний матч из-за повреждения, полученного после силового приёма Брэйдена Шенна. Форвард Стивен Стэмкос на лёд не выйдет, он получил травму нижней части тела во встрече с «Чикаго Блэкхоукс».
В минувшем сезоне российский нападающий со 128 очками выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 12 баллов. В нынешнем чемпионате в активе Кучерова 6 заброшенных шайб и 12 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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