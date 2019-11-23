Энрот: у «Авангарда» классная команда, но мы верили в победу
Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями от гостевого матча с «Авангардом», выигранного со счётом 2:1.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Хорошая игра получилась в нашем исполнении, мы играли с хорошей командой. Сыграли очень грамотно и сплочённо и смогли победить. У «Авангарда» классная команда, мастеровитые исполнители, но мы верили, что сможем победить, и мы смогли. Не могу сравнить этот матч и встречу недельной давности. Думаю, мы проделали определенную работу, но нам ещё есть над чем работать, что улучшать. Прямо сейчас мы радуемся победе, но впереди ещё очень много работы», — сказал Энрот в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.
Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
- 23 ноября 2019
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