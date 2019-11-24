38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду победил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «Далласа» Роопе Хинтца. Финскому нападающему ассистировали Йон Клингберг и Александр Радулов. Гости отыгрались спустя три минуты, цели достиг бросок защитника Олли Мяятты. В основное время матча и в овертайме голов больше заброшено не было, а в серии буллитов точнее были «Старз».
Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 38 бросков из 39. Нападающий Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.
В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «хищников». Автором одного из гола «Блюз» стал Клим Костин.
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