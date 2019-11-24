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38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»

38 сейвов Худобина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на домашнем льду победил «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «Далласа» Роопе Хинтца. Финскому нападающему ассистировали Йон Клингберг и Александр Радулов. Гости отыгрались спустя три минуты, цели достиг бросок защитника Олли Мяятты. В основное время матча и в овертайме голов больше заброшено не было, а в серии буллитов точнее были «Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хинц (Клингберг, А. Радулов) – 14:08' (5x5)   1:1 Мяяття (Дебринкэт, Кейн) – 17:24' (5x5)   2:1 Павелски – 65:00' (ПБ)

Голкипер «Далласа» Антон Худобин парировал 38 бросков из 39. Нападающий Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» в домашнем матче проиграл «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «хищников». Автором одного из гола «Блюз» стал Клим Костин.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Арвидссон, Йози) – 00:20' (5x5)   0:2 Экхольм (Гранлунд, Фаббро) – 03:40' (5x5)   1:2 Костин (Шенн) – 13:55' (5x5)   1:3 Сиссонс (Оливье, Уотсон) – 18:34' (5x5)   2:3 Пьетранджело (Перрон, О'Райлли) – 56:52' (6x4)   2:4 Йернкрок (Уотсон, Эллис) – 59:29' (en)
Форвард «Сент-Луиса» Костин забил первый гол в НХЛ. Видео
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