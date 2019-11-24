Панарин возглавил гонку бомбардиров НХЛ в сезоне-2019/20 среди россиян
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». «Монреаль», ведя после 1-го периода со счётом 3:0, в итоге потерпел поражение — 5:6.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ в сезоне-2019/20 среди россиян. В активе Артемия стало 27 (12+15) очков в 21 матче.
Второе место в национальном зачёте занимает форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, на счету которого 26 (11+15) баллов в 23 матчах. Топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 15 шайб и сделавший 10 голевых передач в 25 матчах нынешнего сезона.
Главный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина
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