Панарин возглавил гонку бомбардиров НХЛ в сезоне-2019/20 среди россиян

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на домашнем льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». «Монреаль», ведя после 1-го периода со счётом 3:0, в итоге потерпел поражение — 5:6.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, благодаря чему возглавил гонку бомбардиров НХЛ в сезоне-2019/20 среди россиян. В активе Артемия стало 27 (12+15) очков в 21 матче.

Второе место в национальном зачёте занимает форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, на счету которого 26 (11+15) баллов в 23 матчах. Топ-3 замыкает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 15 шайб и сделавший 10 голевых передач в 25 матчах нынешнего сезона.