Главный тренер «Рейнджерс» перечислил все достоинства Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) перечислил все достоинства российского нападающего Артемия Панарина.

«Каждый раз, когда этот парень выходит на лёд, на него приятно смотреть. Он такой неуловимый, у него такое прекрасное видение площадки. Он отлично катается, и он прекрасен в своих преимуществах. Вы знаете, я думаю, что он чувствует себя всё более и более комфортно в «Рейнджерс». Да и целиком его звено с каждым матчем действует всё лучше и лучше», — цитирует Куинна lohud.com.

На счету Артемия в нынешнем сезоне 25 (11+14) очков в 19 матчах. Он догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ. Александр не отметился результативными действиями в матче с «Рейнджерс», в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.

Крайдер — о Панарине: у него потусторонние способности