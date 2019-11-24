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Игроки «Сент-Луиса» за 10 секунд трижды нарушили правила на форварде «Нэшвилла»

Игроки «Сент-Луиса» за 10 секунд трижды нарушили правила на форварде «Нэшвилла»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон получил травму и не смог продолжить матч после трёх ударов в спину за 10 секунд от игроков «Сент-Луис Блюз».

Видео можно посмотреть в«твиттере» «Yahoo Sports».

Защитнику «Сент-Луиса» Роберту Бортуццо предстоит дисциплинарное слушание, по итогам которого грозит дисквалификация.

Встреча между «Нэшвиллом» и «Сент-Луисом» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Предаторз».

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