Игроки «Сент-Луиса» за 10 секунд трижды нарушили правила на форварде «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон получил травму и не смог продолжить матч после трёх ударов в спину за 10 секунд от игроков «Сент-Луис Блюз».

Видео можно посмотреть в«твиттере» «Yahoo Sports».

Защитнику «Сент-Луиса» Роберту Бортуццо предстоит дисциплинарное слушание, по итогам которого грозит дисквалификация.

Встреча между «Нэшвиллом» и «Сент-Луисом» завершилась со счётом 4:2 в пользу «Предаторз».