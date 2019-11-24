Линдбек: «Тампа» исправит результаты, а у Василевского мне есть чему поучиться

Голкипер «Торпедо» Андерс Линдбек прокомментировал результаты клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который швед отыграл два сезона.
«За результатами «Тампы» слежу, но не могу сказать, что очень пристально. Всё-таки в НХЛ я играл за несколько команд. В «молниях» у меня остались хорошие друзья — в первую очередь назову Виктора Хедмана. В этом году у «Лайтнинг» дела обстоят не очень хорошо, команду лихорадит, но, уверен, результаты выправятся. У «Тампы» много талантливых хоккеистов.
Андрей Василевский — один из моих любимых голкиперов, очень люблю смотреть за его игрой. Очень большой, атлетичный вратарь, но при этом с очень хорошей техникой. Пытаюсь в его игре подсмотреть что-то для себя, чему-то научиться. Василевский — один из лучших вратарей в мире.
Хотел бы вернуться в НХЛ? Не знаю. Мечтать и думать об этом, конечно, можно, но сейчас я счастлив в «Торпедо». Буду жить каждым конкретным днём, а там посмотрим, что может произойти», — сказал Линдбек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
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