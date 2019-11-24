«Барыс» — «Амур»: известны составы команд

«Барыс» и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нур-Султане. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:00 мск.



В предыдущем матче «Барыс» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1:5, а «Амур» уступил «Салавату Юлаеву» — 3:5.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Охтамаа — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;

Орехов — Блэкер, Асетов — Сагадеев — Петухов;

Маклюков — Метальников, Виделль — Найт — Тангрэди;

Мусоров — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Йордан — Витасек, Голубев — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Корягин — Игнатович, Лазарев — Кузнецов — Руденков;

Александров, Капитуров — Кацуба — Язьков.