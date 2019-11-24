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«Барыс» — «Амур»: известны составы команд

«Барыс» — «Амур»: известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» и «Амур» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нур-Султане. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 14:00 мск.

В предыдущем матче «Барыс» проиграл «Ак Барсу» со счётом 1:5, а «Амур» уступил «Салавату Юлаеву» — 3:5.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Охтамаа — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;
Орехов — Блэкер, Асетов — Сагадеев — Петухов;
Маклюков — Метальников, Виделль — Найт — Тангрэди;
Мусоров — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Йордан — Витасек, Голубев — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Камалов — Турбин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Корягин — Игнатович, Лазарев — Кузнецов — Руденков;
Александров, Капитуров — Кацуба — Язьков.

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