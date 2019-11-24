«Автомобилист» — ЦСКА: Шалунов вернулся в состав гостей

«Автомобилист» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.



В состав гостей вернулся нападающий Максим Шалунов, пропустивший предыдущий матч «армейцев».



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Гуркин — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;

Науменко, Мамин — Карнаухов — Толчинский.