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«Автомобилист» — ЦСКА: Шалунов вернулся в состав гостей

«Автомобилист» — ЦСКА: Шалунов вернулся в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.

В состав гостей вернулся нападающий Максим Шалунов, пропустивший предыдущий матч «армейцев».

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Гуркин — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Науменко, Мамин — Карнаухов — Толчинский.

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