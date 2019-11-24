«Автомобилист» — ЦСКА: Шалунов вернулся в состав гостей
«Автомобилист» и ЦСКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Екатеринбурге. Встреча состоится сегодня, 24 ноября, начало — в 15:00 мск.
В состав гостей вернулся нападающий Максим Шалунов, пропустивший предыдущий матч «армейцев».
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Трямкин, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Гуркин — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Валитов, Хрипунов — Плэтт — Обидин, Овчинников.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Науменко, Мамин — Карнаухов — Толчинский.
- 24 ноября 2019
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