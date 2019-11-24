Баранцев: «Торпедо» прилетела пощёчина, показали бесхарактерную игру

Защитник «Торпедо» Денис Баранцев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:4).
«Мы просто вышли неготовыми на матч. С первых минут сразу не задалась игра, и это вылилось поражение. Было много игр, где мы вытаскивали, но сегодня нам пощёчина прилетела, не смогли отыграться. Плохо начинаем, это болезнь для нас, будем работать дальше, поскорее забудем эту игру и постараемся лучше проводить первые периоды.
Во втором периоде удача немного отвернулась от нас, потому что которую игру приходится вытаскивать, и рано или поздно это заканчивается. Хотелось бы за такую игру от лица всей команды извиниться перед болельщиками, которые прилетели в Челябинск, спасибо им за поддержку. Они прилетели, болели за нас, а мы бесхарактерную игру показали», — сказал Баранцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Бурковым.
- 24 ноября 2019
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