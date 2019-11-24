Скабелка: вопрос про легионеров справедливый. Ребята не справляются с ролью

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:3 ОТ).



«Сегодня было два «Барыса»: один играл до второй забитой шайбы, а другой – после. Если мы говорим про первый, то это хороший прессинг, движение и короткие смены. После второй шайбы мы опять сбились на индивидуальные действия и ошибки. «Амур» ещё во втором периоде должен был сравнять счёт.



В третьем периоде опять пошли эти ненужные удаления. Начали пятиться. Хотел взять тайм-аут, но там как раз была рекламная пауза. Опять хотел вернуть ребят в тот хоккей, который показывали в первом периоде и до середины второго, но не получилось. Это глупое удаление Шевченко и пропущенный гол. А в овертайме вы видели. Пока так.

Я вам скажу, что у нас нет первого звена. Нет лидеров, которые ведут за собой. Нужны ли клубу такие легионеры, как Тангрэди и Найт, которые ничего не забивают? Вопрос справедливый и хороший. Надо что-то делать… Где-то эти ребята не справляются с той ролью, на которую мы их приглашали. Мы не миримся с этим положением. Мы работаем в этом направлении. Претензии справедливы», — цитирует Скабелку Vesti.kz.