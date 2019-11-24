КХЛ оштрафовала игрока «Авангарда» Дедунова за удар ногой в матче с «Динамо» Мн
Континентальная хоккейная лига наложила денежный штраф на форварда «Авангарда» Павла Дедунова, информирует пресс-служба организации. Павел заработал удаление «5+20» в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:2). Дедунов ударил коньком игрока минского «Динамо» в стычке на пятаке.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Авангард» — «Динамо» Минск. Время – 39.23. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Павла Дедунова по п.1.18. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар ногой), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном заявлении лиги.
Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Авангард» — «Динамо» Мн: Дедунов получил «5+20» за удар ногой
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