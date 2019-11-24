Анкипанс: шайба попала Сетдикову в лицо, выглядело это не очень хорошо

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 ОТ).

«Самое главное, что заработали два очка. Равная игра, вытерпели в самой концовке, когда «Сочи» поджимал. Хочу сказать, что была прекрасная атмосфера, спасибо зрителям.

Состояние Сетдикова? Шайба попала ему в лицо, доктора будут смотреть. Конечно, выглядело это не очень хорошо», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте первого периода усилиями форварда «Сочи» Дмитрия Лугина. Взятие ворот было подтверждено после видеопросмотра. Гости отыгрались ещё до перерыва — спустя 112 секунд равновесие восстановил Картер Эштон.

Во втором периоде команды в той же последовательности снова обменялись заброшенными шайбами. На гол нападающего хозяев Андрея Алтыбармакяна ответил защитник рижан Увис Балинскис. В основное время шайб больше заброшено не было, а в овертайме отличился оформивший дубль Эштон.