Пашнин: настоящие болельщики ЦСКА не ходят на стадион, где играет и «Спартак»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 Б).

«Мы просто проспали старт игры. Вот и всё. Что изменилось дальше? Просто попроще стали в своей зоне играть, начали быстрее переходить в атаку, без раскатов, сразу все вперёд. Поэтому у нас были хорошие контратаки, и мы забили голы. Конечно, хотелось выиграть у хорошей команды, тем более в «зелёном дерби».

Сравнить атмосферу «зелёного дерби» с другими дерби в КХЛ? Разница есть, по накачке «армейское дерби» уже не такое. На стадионе, где играют ЦСКА и «Спартак», нет такой атмосферы, туда не ходят настоящие болельщики ЦСКА. Поэтому нет такого, как раньше. Думаю, противостояние «Салавата» и «Ак Барса» лидирует в КХЛ», – цитирует Пашнина «Горобзор.ру».