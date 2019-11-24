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Литовченко: «Автомобилист» в хорошей форме. Всё идет легче, чем в начале

Литовченко: «Автомобилист» в хорошей форме. Всё идет легче, чем в начале
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Автомобилиста» Вячеслав Литовченко прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1). Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.

«Хорошая игра. Хороший соперник, а потому вдвойне приятно, что выиграли. В эпизоде с моей шайбой вся пятерка отлично сработала, мне отдали хорошую передачу, оставалось только попасть.

Сложное расписание? Сложнее было в первые два месяца, а сейчас чисто физически нам даже проще. Команда в хорошей форме и, думаю, всё идёт легче, чем в начале. Мы стараемся выходить заряженными на каждую игру, готовимся, разбираем соперника. Но нет предела совершенству. С «Барысом» и «Торпедо» — играем только на победу!», — цитирует Литовченко пресс-служба КХЛ.

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