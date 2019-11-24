Мартемьянов — о выходе из кризиса: когда будем наверху, тогда поговорим

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:1). Екатеринбургский клуб одержал вторую победу кряду.

«Хотел бы поблагодарить вратаря и команду за выполнение игрового задания. Без ошибок не бывает, но ребята очень старались. Была самоотверженность, работоспособность, несмотря на то, что мы сыграли четвёртый матч за восемь дней. Причём прошлая игра забрала много сил. Спасибо команде, что правильно подготовились, вышли как на последний бой.

Можно ли говорить, что команда вышла из кризиса? Когда мы будем наверху, тогда будем разговаривать. Пока мы не там, где хотелось бы», – цитирует Мартемьянова пресс-служба екатеринбургского клуба.