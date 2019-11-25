Сумеет ли «Куньлунь» впервые в своей истории обыграть СКА?

Сегодня, 25 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Авангард» — «Витязь»;

— СКА — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Спартак» — «Нефтехимик».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.