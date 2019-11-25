Сумеет ли «Куньлунь» впервые в своей истории обыграть СКА?
Сегодня, 25 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Авангард» — «Витязь»;
— СКА — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Спартак» — «Нефтехимик».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
Читайте также
- 25 ноября 2019
-
11:47
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:39
-
10:34
-
10:04
-
09:30
-
09:30
-
08:36
-
08:15
-
06:57
-
05:49
-
05:36
-
05:03
-
03:47
- 24 ноября 2019
-
23:55
-
23:30
-
23:05
-
22:46
-
22:20
-
22:05
-
21:45
-
21:25
-
21:10
-
20:57
-
20:45
-
20:29
-
20:10
-
20:07
-
20:00
-
19:50
-
19:31
-
19:14
-
19:05
Партнерский контент