«Барыс» поместил форварда Тангрэди в список отказов

«Барыс» поместил форварда Эрика Тангрэди в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне американский форвард принял участие в 22 матчах КХЛ и забросил 5 шайб при 4 результативных передачах. Также Тангрэди заработал 24 минуты штрафа. Лучшим в исполнении американца стал матч регулярного чемпионата с «Северсталью» (5:1), в котором он оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

Ранее главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка раскритиковал легионеров клуба, включая Тангрэди. Наставник казахстанского клуба заявил, что «Барысу» не нужны форварды, которые «ничего не забивают».

Также он посетовал на то, что легионеры, которых пригласили на роль лидеров, не справились с возложенными обязанности.