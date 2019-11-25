Рейтинг тренеров КХЛ: Светлов добрался до топ-3, Мартемьянов пережил кризис

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
1 (1). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
2 (2). Олег Знарок («Спартак»)
3 (8). Сергей Светлов («Адмирал»)
4 (4). Игорь Никитин (ЦСКА)
5 (5). Боб Хартли («Авангард»)
6 (6). Дэвид Немировски («Торпедо»)
7 (3). Илья Воробьёв («Металлург»)
8 (10). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)
9 (12). Владимир Крикунов («Динамо» М)
10 (11). Михаил Кравец («Витязь»)
11 (13). Майк Пелино («Локомотив»)
12 (7). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)
13 (16). Алексей Кудашов (СКА)
14 (18). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)
15 (17). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
16 (9). Николай Заварухин («Сибирь»)
17 (15). Андрей Скабелка («Барыс»)
18 (19). Александр Гулявцев («Амур»)
19 (14). Александр Андриевский (ХК «Сочи»)
20 (20). Курт Фрейзер («Куньлунь»)
21 (21). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)
22 (22). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)
23 (23). Владимир Юрзинов («Трактор»)
24 (24). Андрей Разин («Северсталь»).
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