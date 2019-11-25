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Гомоляко: Зубов — специфический человек со своими методами работы

Гомоляко: Зубов — специфический человек со своими методами работы
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор ХК «Сочи» Сергей Гомоляко рассказал о работе с новым главным тренером клуба Александром Андриевским и поделился мнением о его предшественнике Сергее Зубове.

«Результаты при Андриевском улучшились? Понятно, что имел место эмоциональный всплеск, плюс начала выстраиваться другая система. Я не имею никаких претензий к Сергею Зубову, но он специфический человек со своим видением ситуации и методами работы. У нас есть определённые возможности и уровень хоккеистов, с которыми нужно работать.

Задача на сезон? Плей-офф – это обязательно.

Тяжело ли работать с командой, которую формировал не сам? Не сказать, что сильно тяжело, но у меня есть своё видение ситуации. Я разговариваю с тренерами. Общался с Зубовым, общаюсь с Андриевским. Понимаю, что где-то нужно было вести себя иначе. Мы пытаемся выровнять ситуацию, но игроков на рынке почти нет. Я имею в виду тех, кто реально может помочь», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Не считаю нужным давать работу иностранцам, я доверяю русским тренерам»
Интервью со спортивным директором «Сочи» Сергеем Гомоляко, который теперь комплектует команду.
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