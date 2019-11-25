Бывший защитник «Витязя»: в КХЛ невероятные города, в Риге потрясающие девочки

Бывший защитник «Витязя» Брайан Берард вспомнил период, который он провёл в КХЛ. Берард признался, что ему понравилось в России.

«В России было классно. И я бы вернулся туда ещё, если бы не старые самолёты. К сожалению, потом случилась эта страшная история с «Локомотивом».

Я играл в Чехове за «Витязь», клуб малыша Николая. Кажется, он сейчас в тюрьме. Он был русским мафиози. В Чехове было круто. Мы отлично проводили время с Крисом Саймоном. Мой первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь, устал, лёг спать. Только задремал — звонок в дверь. Смотрю — там мой агент. Говорю ему: давай не сегодня, надо поспать. Он мне: «У тебя нет выбора. Открывай дверь». Открываю — там два бугая и Николай. Он говорит: «Велкам ту Раша».

Мы отдыхали шикарно. Мы с Крисом шли на ужин по приглашению Николая, ели, я выпивал, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10-15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым, а потом уже я. Каждую ночь — всё бесплатно. Не платил ни за что. Это был первый год в КХЛ.

В «Витязе» мне задолжали немного денег, так как мы не попали в плей-офф, и когда я узнал, что ничего не получу, то сел на самолёт и улетел. Некоторые города в КХЛ просто невероятные. Например, Рига. Потрясающие девочки. У нас в Риге была игра днём, а потом я пошёл в казино и провёл там всю ночь», — цитирует Берарда телеграм-канал «Эципентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.