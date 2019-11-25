«Спартак» — «Нефтехимик»: Херсли вернулся в состав красно-белых

«Спартак» и «Нефтехими» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 25 ноября, начало — в 19:30 мск.



В состав красно-белых вернулся защитник Патрик Херсли и нападающий Ансель Галимов. В заявку не попали защитник Тобиас Виклунд и форвард Денис Кокарев.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Вишневский — Кутейкин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Тришин — Гончаров, Карсумс — Юньков — Цыплаков;

Мусин — Никишин, Галимов — Аркалов — Столяров.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;

Атюшов, Грошев, Черников — Шарифьянов — Хисамутдинов.