«Спартак» — «Нефтехимик»: Херсли вернулся в состав красно-белых

«Спартак» и «Нефтехими» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 25 ноября, начало — в 19:30 мск.
В состав красно-белых вернулся защитник Патрик Херсли и нападающий Ансель Галимов. В заявку не попали защитник Тобиас Виклунд и форвард Денис Кокарев.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Вишневский — Кутейкин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Тришин — Гончаров, Карсумс — Юньков — Цыплаков;
Мусин — Никишин, Галимов — Аркалов — Столяров.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Рясенский, Падакин — Берглунд — Энлунд;
Атюшов, Грошев, Черников — Шарифьянов — Хисамутдинов.
- 25 ноября 2019
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