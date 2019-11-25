«Авангард» — «Витязь»: опубликованы составы команд

«Авангард» и «Витязь» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Балашихе. Встреча состоится сегодня, 25 ноября, начало — в 19:30 мск.

Место в воротах подмосковного клуба займёт Пётр Кочетков.

«Авангард»:



Бобков (Костин);

Бондарев — Покка, Бек — Семёнов — Андригетто;

Войнов — Франсон, Шумаков — Грачёв — Кошелев;

Мартынов — Спиценко, Дедунов — Стась — Потапов;

Щёкин, Макаров — Мизюрин — Яремчук.



«Витязь»:



Кочетков (Сапрыкин);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Епишин — Воронков, Варфоломеев — Чернов — Шевченко;

Шинкевич, Колтыгин, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев.