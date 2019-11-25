НХЛ назвала трёх звёзд прошедшей недели

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшей недели.



Первой звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан. В трёх матчах недели канадский хоккеист забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1) Маршан в третий раз в сезоне отметился тремя голевыми передачами.



Второй звездой недели назван капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В четырёх матчах он забросил четыре шайбы и отдал три голевые передачи. 22-летний канадец продлил результативную серию до 11 матчей.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах. Он помог «островитянам» продлить серию с набранными очками до 17 встреч.

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