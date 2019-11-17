Маршан завалился на лёд, испугавшись Уилсона. Видео

Канадский нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан интересным способом избежал столкновения с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном.
В одном из эпизодов Маршан начал толкаться с защитником «Вашингтона» Михалом Кемпны. После этого форвард «Бостона» увидел приближающегося к нему Уилсона и, не став дожидаться удара, самостоятельно упал на лёд.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на площадке 21 минуту и 18 секунд и не отметился результативными действиями. Нападающий Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи. Защитник Дмитрий Орлов получил 29 минут и 28 секунд игрового времени и также не отметился результативными действиями.
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