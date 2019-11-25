«Спартак» всухую обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию до четырёх матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал в Москве «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. «Спартак» продлил победную серию до четырёх матчей, а «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд.



Подопечные Олега Знарка вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи — Робин Ганзл отличился в формате «5 на 4». Шайба оказалась единственной в матче, несмотря на старания обеих команд. Голкипер московского клуба Юлиус Гудачек записал на свой счёт «сухарь».



30 ноября «Спартак» встретится в Хабаровске с «Амуром», а «Нефтехимик» 27-го числа проведёт выездной матч с «Витязем».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.