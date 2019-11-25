«Спартак» всухую обыграл «Нефтехимик» и продлил победную серию до четырёх матчей
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» принимал в Москве «Нефтехимик». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. «Спартак» продлил победную серию до четырёх матчей, а «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд.
Подопечные Олега Знарка вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи — Робин Ганзл отличился в формате «5 на 4». Шайба оказалась единственной в матче, несмотря на старания обеих команд. Голкипер московского клуба Юлиус Гудачек записал на свой счёт «сухарь».
30 ноября «Спартак» встретится в Хабаровске с «Амуром», а «Нефтехимик» 27-го числа проведёт выездной матч с «Витязем».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 25 ноября 2019
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:09
-
20:48
-
20:33
-
20:28
-
20:11
-
19:59
-
19:26
-
19:15
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:22
-
17:59
-
17:36
-
17:02
-
16:51
-
16:43
-
16:25
-
15:43
-
15:34
-
15:25
-
15:19
-
14:16
-
14:07
-
13:53
-
13:47
-
13:20
-
13:05
Партнерский контент