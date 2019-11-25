Наставник сборной России U17 Козырев вошёл в тренерский штаб СКА

В штаб СКА вошёл Андрей Козырев, Игорь Ефимов покидает клуб, сообщает официальный сайт «армейцев».



В этом сезоне Андрей Леонидович работал тренером команды «СКА-1946», которой он помог добиться исторического рекорда — 22 побед подряд. Помимо этого, в статусе главного тренера сборной России U17 Козырев в этом году привёл команду к победе в Мировом кубке вызова — самом престижном международном соревновании для хоккеистов до 17 лет.



Андрей Козырев родился 17 июня 1973 года. Играл за многие клубы КХЛ, в начале 2000-х выступал за СКА. Тренерскую карьеру начал в «Витязе», затем трудился в «Серебряных Львах» и «Северстали», работал вместе с Алексеем Кудашовым. С марта 2019 года он тренер «СКА-1946». Козырев хорошо знаком со всей клубной системой и будет отвечать в том числе за непрерывный тренировочный процесс во время игр сборной страны.



Хоккейный клуб СКА благодарит Игоря Ефимова за работу в Петербурге и желает ему удачи в дальнейшей карьере.

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