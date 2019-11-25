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Зуб: не хочу говорить о победной серии СКА, каждый раз настраиваемся по-новому

Зуб: не хочу говорить о победной серии СКА, каждый раз настраиваемся по-новому
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Артём Зуб подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:1). Питерцы одержали шестую победу подряд.

«Начало нам не очень удалось, но в ходе матча включились, у нас было преимущество. За счёт этого и победили. У меня не было облегчения после того, как засчитали мой гол после просмотра видео. Я сразу поехал на скамейку с облегчением. Засчитали — и хорошо. Я доволен.

Не хочу говорить о победной серии. Мы идём от игры к игре. Каждый раз настраиваемся по-новому. В самом начале матча нам залетела шальная шайба. Зашла с острого угла, ничего страшного. Мы старались помогать Хелльбергу, но и он нас поддерживал всю игру. «Куньлунь» сыграл, как в Пекине, только площадка там больше была. Сегодня они закидывали шайбу вперёд и бежали. Старались играть активно», — передаёт слова Зуба корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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