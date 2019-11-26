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Веси забил первый гол за «Баффало», воспользовавшись грубой ошибкой Сергачёва

Веси забил первый гол за «Баффало», воспользовавшись грубой ошибкой Сергачёва
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Сэйбрз» автором одной из шайб стал нападающий Джимми Веси. Американский форвард забил первый гол в карьере за «Баффало», воспользовавшись грубой ошибкой Михаила Сергачёва. Российский защитник совершил обрез, выполняя перевод по синей линии, в результате чего Веси убежал «один в ноль» с Андреем Василевским.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил один гол. Защитник Сергачёв также отметился заброшенной шайбой. Голкипер Василевский совершил 28 сейвов.

Таким образом, «Тампа» одержала третью победу подряд. «Баффало» в свою очередь потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

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9 очков в шести матчах — MVP прошлого сезона обрёл себя. А «Тампа» забила дважды в меньшинстве и скоро вернётся в зону плей-офф.
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