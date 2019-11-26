Результаты матчей НХЛ за 25 ноября 2019 года

25 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2. Хозяева одержали третью победу кряду.
«Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз» — 3:2 ОТ. Гости потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.
«Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1. Гости не смогли одержать третью победу кряду.
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» — 3:2 ОТ. Хозяева одержали вторую победу кряду.
«Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 1:0. Гости не смогли одержать четвёртую победу кряду.
«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 Б. Команда Питера Лавиолетта победила во второй раз подряд.
«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2. Хозяева одержали седьмую победу кряду, повторив клубный рекорд.
«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:0. Прервалась рекордная 17-матчевая серия «островитян» с очками.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ. В овертайме отличился 40-летний ветеран «акул» Патрик Марло.
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