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Результаты матчей НХЛ за 25 ноября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 25 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

25 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей сезона НХЛ-2019/20

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2. Хозяева одержали третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Палат) – 00:13' (5x5)   1:1 Райнхарт (Олофссон, Айкел) – 03:40' (5x5)   1:2 Веси – 21:48' (5x5)   2:2 Сергачёв (Палат, Шаттенкирк) – 27:20' (5x4)   3:2 Гурд (Макдона, Марун) – 29:26' (5x5)   4:2 Пакетт (Чирелли, Макдона) – 48:17' (4x5)   5:2 Палат (Жозеф) – 49:06' (4x5)

«Питтсбург Пингвинз» — «Калгари Флэймз» — 3:2 ОТ. Гости потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Андерссон, Райан) – 07:34' (5x5)   1:1 Гальченюк (Кагун, Макканн) – 11:48' (5x4)   2:1 Макканн (Гальченюк) – 27:14' (5x5)   2:2 Монахан (Ткачук, Годро) – 35:09' (5x4)   3:2 Гюнцель (Кагун, Марино) – 64:04' (3x3)

«Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:1. Гости не смогли одержать третью победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хорват) – 10:34' (5x5)   1:1 Кутюрье (Ворачек, Хег) – 25:54' (5x5)   2:1 Ворачек (Браун, Кутюрье) – 51:27' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» — 3:2 ОТ. Хозяева одержали вторую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Шей (Деанджело, Панарин) – 14:50' (5x5)   1:1 Паризе (Фиала, Сперджен) – 37:11' (5x5)   1:2 Донато (Хартман) – 50:00' (5x5)   2:2 Крайдер (Панарин, Фокс) – 57:10' (5x4)   3:2 Деанджело (Панарин, Строум) – 60:32' (3x3)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 1:0. Гости не смогли одержать четвёртую победу кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Веренски, Дженнер) – 40:21' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Сент-Луис Блюз» — 3:2 Б. Команда Питера Лавиолетта победила во второй раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бонино (Гримальди, Фаббро) – 07:59' (5x5)   2:0 Джохансен (Йернкрок, Форсберг) – 11:37' (5x5)   2:1 Перрон (О'Райлли) – 32:30' (5x5)   2:2 Шенн (Томас, Парэйко) – 53:09' (5x5)   3:2 Карр – 65:00' (ПБ)

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2. Хозяева одержали седьмую победу кряду, повторив клубный рекорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 А. Радулов (Клингберг, Сегин) – 11:42' (5x4)   2:0 Линделль (Кольяно, Сегин) – 13:25' (5x5)   2:1 Теодор (Каррье, Ривз) – 33:48' (5x5)   3:1 Дикинсон (А. Радулов, Клингберг) – 37:41' (5x5)   3:2 Штястны (Стоун, Пасиоретти) – 41:23' (5x5)   4:2 А. Радулов (Клингберг, Янмарк) – 52:11' (5x4)

«Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:0. Прервалась рекордная 17-матчевая серия «островитян» с очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гецлаф – 30:26' (5x5)   2:0 Фаулер (Гецлаф, Терри) – 53:13' (5x5)   3:0 Каше (Гудбрансон, Фаулер) – 54:24' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 ОТ. В овертайме отличился 40-летний ветеран «акул» Патрик Марло.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карлссон (Кутюр, Кейн) – 05:53' (5x5)   0:2 Майер (Лабанк, Карлссон) – 26:19' (5x5)   0:3 Майер (Диллон, Лабанк) – 28:45' (5x5)   1:3 Кемпе (Лизотт, Вагнер) – 38:59' (5x5)   2:3 Браун (Иафалло, Копитар) – 48:31' (5x5)   3:3 Копитар (Иафалло, Кемпе) – 52:52' (5x5)   3:4 Марло – 62:35' (3x3)
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