40-летний Марло вышел на третье место в НХЛ по победным голам за один клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу «акул».

Автором победного гола стал легендарный форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло. 40-летний форвард в 99-й раз за карьеру в «Шаркс» принёс команде победу, забросив решающую шайбу в матче. Ветеран НХЛ вышел на третье место в лиге по победным голам за один клуб, превзойдя результат Бобби Халла (98 победных шайб за «Чикаго Блэкхоукс»).

Рекорд лиги по этому показателю удерживает Горди Хоу (121 победный гол за «Детройт Ред Уингз»). На втором месте располагается капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, 108 раз приносивший победу «столичной» команде.