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ИИХФ ещё не обсуждала рекомендации комитета по соответствию WADA по России

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ ещё не обсуждала рекомендации комитета по соответствию WADA по России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не обсуждала рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России. Вчера 25 ноября, комитет рекомендовал лишить Россию права проведения крупных соревнований. 9 декабря Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета.

«Такая рекомендация еще не обсуждалась внутри ИИХФ. Однако мы следим за тем, что происходит, помогаем находить решения в интересах нашего спорта», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы ИИХФ.

Согласно рекомендациям, Россия может потерять возможность проводить соревнования в течение последующих четырёх лет, включая хоккейные чемпионаты мира – взрослый в 2023 году (Санкт-Петербург) и молодёжный в 2023 году (Новосибирск).

Россия может лишиться ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2023 по хоккею
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