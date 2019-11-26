ИИХФ ещё не обсуждала рекомендации комитета по соответствию WADA по России

Международная федерация хоккея (ИИХФ) пока не обсуждала рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России. Вчера 25 ноября, комитет рекомендовал лишить Россию права проведения крупных соревнований. 9 декабря Исполком WADA рассмотрит рекомендации комитета.

«Такая рекомендация еще не обсуждалась внутри ИИХФ. Однако мы следим за тем, что происходит, помогаем находить решения в интересах нашего спорта», – цитирует ТАСС ответ пресс-службы ИИХФ.

Согласно рекомендациям, Россия может потерять возможность проводить соревнования в течение последующих четырёх лет, включая хоккейные чемпионаты мира – взрослый в 2023 году (Санкт-Петербург) и молодёжный в 2023 году (Новосибирск).