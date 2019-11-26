Ярослав Аскаров поднялся на четвёртое место в рейтинге драфта-2020
Североамериканское издание TSN опубликовало новую версию драфта Национальной хоккейной лиги 2020 года. Российсий вратарь Ярослав Аскаров, выступающий в системе петербургского СКА, поднялся с шестой строчки рейтинга на четвёртую. Следующий россиянин в рейтинге — форвард системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров, занявший 20-ю строчку. Первое место занял Алексис Лафренье.
Аскаров в составе юниорской сборной стал победителем Кубка Гретцки/Глинки. В финале команда Сергея Голубовича сломила сопротивление Канады (3:2).
В апреле нынешнего года Аскарова признали лучшим вратарём юниорского чемпионата мира, который проходил в Швеции. Сборная России заняла второе место на турнире, проиграв в финальной встрече хозяевам со счётом 3:4 ОТ.
5 русских в топе драфта НХЛ? Последний раз такое было в 2001 году
Новые рейтинги обещают, что такое может повториться следующим летом.
- 26 ноября 2019
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