Юрзинов-мл.: у «Трактора» заиграла старая пластинка, потеряли контроль
Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги проигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:3).
«Первый период провели очень неплохо, в третьем периоде догоняли. Во втором периоде соперник был мощнее, но и мы перестали придерживаться тактики, выбранной на игру. Какая-то старая пластинка у нас заиграла, потеряли контроль над игрой. Бывают у нас в играх провалы, мы над этим работаем, некоторым игрокам надо добавлять. Хорошо, что боремся, воюем, но для того, чтобы выигрывать, нужно выполнять игровое задание. Надо добавлять во всех компонентах.
Демченко тренируется с командой, Лисин не проходит в состав», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА
- 26 ноября 2019
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