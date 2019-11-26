Юрзинов-мл.: у «Трактора» заиграла старая пластинка, потеряли контроль

Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги проигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:3).



«Первый период провели очень неплохо, в третьем периоде догоняли. Во втором периоде соперник был мощнее, но и мы перестали придерживаться тактики, выбранной на игру. Какая-то старая пластинка у нас заиграла, потеряли контроль над игрой. Бывают у нас в играх провалы, мы над этим работаем, некоторым игрокам надо добавлять. Хорошо, что боремся, воюем, но для того, чтобы выигрывать, нужно выполнять игровое задание. Надо добавлять во всех компонентах.



Демченко тренируется с командой, Лисин не проходит в состав», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА