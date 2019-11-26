Никитин: тяжёлый матч для ЦСКА, но победа есть победа

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:2).



«Получился тяжёлый матч, пропустили в третьем периоде гол необязательный. Было непросто, но победа есть победа. Ребята проявили характер, хорошо отработали, мы довольны, готовимся дальше», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде «армейцы» забросили три шайбы, авторами которых стали форварды Иржи Секач, Максим Шалунов и Сергей Андронов. На 49-й минуте хозяева сократили разрыв до минимума усилиями Ника Бэйлена, но отыграться не сумели.

«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА