«Северсталь» проиграла третий матч подряд, уступив рижскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Андрея Разина потерпели третье поражение подряд, у «Динамо» — вторая победа кряду.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Череповецкая команда открыла счёт на 10-й минуте, удачным броском отметился нападающий Богдан Якимов. «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло на 36-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал форвард Брэндон Макмиллан. Больше в основное время голов зрители не увидели, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу латвийской команде принёс Александр Протапович.

