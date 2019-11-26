«Северсталь» проиграла третий матч подряд, уступив рижскому «Динамо»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Андрея Разина потерпели третье поражение подряд, у «Динамо» — вторая победа кряду.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Череповецкая команда открыла счёт на 10-й минуте, удачным броском отметился нападающий Богдан Якимов. «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло на 36-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал форвард Брэндон Макмиллан. Больше в основное время голов зрители не увидели, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу латвийской команде принёс Александр Протапович.
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