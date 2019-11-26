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«Северсталь» проиграла третий матч подряд, уступив рижскому «Динамо»

«Северсталь» проиграла третий матч подряд, уступив рижскому «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги череповецкая «Северсталь» на домашней площадке потерпела поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Андрея Разина потерпели третье поражение подряд, у «Динамо» — вторая победа кряду.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Череповецкая команда открыла счёт на 10-й минуте, удачным броском отметился нападающий Богдан Якимов. «Динамо» удалось восстановить равновесие на табло на 36-й минуте, заброшенную шайбу в актив записал форвард Брэндон Макмиллан. Больше в основное время голов зрители не увидели, встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу латвийской команде принёс Александр Протапович.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Якимов (Сизов, Подъяпольский) – 09:02' (5x5)   1:1 Макмиллан (Редлихс М., Слепец) – 35:29' (5x5)   1:2 Протапович (Сотниекс) – 60:30' (3x3)
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