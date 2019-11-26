Петров: тренер нашёл нужные слова, секреты «Адмирала» не расскажу
Нападающий хоккейного клуба «Адмирал» из Владивостока Юрий Петров поделился впечатлениями от выигранного матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ).
«Первый период не получился у нас. Наверное, не успели вкатиться, соперник хорошо сыграл. Может, немного проспали. В перерыве поговорили с ребятами, тренер нашёл нужные слова, и мы смогли изменить ситуацию. Мы создали много моментов в меньшинстве? Даже не знаю, что сказать. Стараемся, моменты есть. Секреты не буду говорить. В овертайме мы играли на победу, все старились и бились. И смогли победить. Что нам ещё стоит улучшить? Тренер нам ещё скажет, что сегодня получилось, а что нет. Не стоит так проваливать первые периоды», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егор Литавор.
«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил минское «Динамо»
- 26 ноября 2019
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