Разин: Трунёв долго и настойчиво просился в «Северсталь», но шанса не оправдал

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча с рижским «Динамо» (1:2 ОТ).



«Сегодня мы выиграли во всём — в блокированных бросках, по броскам, по времени в атаке. Только не по счёту. Тяжёлая ситуация, прежде всего — в психологическом плане. Но мы работаем, всё только через работу. Опять же, лишний раз хочу извиниться перед болельщиками за такой счёт на табло.



Почему не заключили полноценные контракты с игроками, с которыми подписывали пробные? Там разные причины. Владимир Королёв функционально не готов для КХЛ. Максим Трунёв долго и настойчиво просился в команду, но всё, что было сказано ему летом, все его плюсы и минусы, никуда не делись. Дали ему шанс в игре с «Сочи» — не оправдал», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» проиграла третий матч подряд, уступив рижскому «Динамо»