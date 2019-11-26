Разин: Трунёв долго и настойчиво просился в «Северсталь», но шанса не оправдал

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного матча с рижским «Динамо» (1:2 ОТ).
«Сегодня мы выиграли во всём — в блокированных бросках, по броскам, по времени в атаке. Только не по счёту. Тяжёлая ситуация, прежде всего — в психологическом плане. Но мы работаем, всё только через работу. Опять же, лишний раз хочу извиниться перед болельщиками за такой счёт на табло.
Почему не заключили полноценные контракты с игроками, с которыми подписывали пробные? Там разные причины. Владимир Королёв функционально не готов для КХЛ. Максим Трунёв долго и настойчиво просился в команду, но всё, что было сказано ему летом, все его плюсы и минусы, никуда не делись. Дали ему шанс в игре с «Сочи» — не оправдал», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
- 26 ноября 2019
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