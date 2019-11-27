Чирлидерша села на шпагат, тренер поймал шайбу на лету. Фото с «Динамо» — «Локо»

26 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч из шести последних, у «Локомотива» — второе поражение в пяти последних матчах.
Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, гол в свой актив записал нападающий Максим Афиногенов. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Артур Каюмов и Дмитрий Яшкин. На 39-й минуте нападающий Владимир Брюквин увеличил преимущество «Динамо» до двух голов. Точку в матче поставил Максим Афиногенов.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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