Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Чирлидерша села на шпагат, тренер поймал шайбу на лету. Фото с «Динамо» — «Локо»

Группа поддержки «Динамо»
Чирлидерша села на шпагат, тренер поймал шайбу на лету. Фото с «Динамо» — «Локо»
Хоккей / КХЛ 0

26 ноября в Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Владимира Крикунова выиграли пятый матч из шести последних, у «Локомотива» — второе поражение в пяти последних матчах.

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, гол в свой актив записал нападающий Максим Афиногенов. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали форварды Артур Каюмов и Дмитрий Яшкин. На 39-й минуте нападающий Владимир Брюквин увеличил преимущество «Динамо» до двух голов. Точку в матче поставил Максим Афиногенов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019