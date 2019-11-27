Защитник «Тампы» Чернак дисквалифицирован за нанесение травмы Далину
Департамент безопасности Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал на два матча защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрика Чернака.
В одном из эпизодов матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» (5:2) серьёзную травму получил защитник «Сэйбрз» Расмус Далин, которого Чернак ударил локтем в голову. По словам главного тренера «клинков» Ральфа Крюгера, у шведа диагностировано сотрясение мозга.
Теперь словацкий защитник «молний» пропустит матчи с «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Ожидается, что 22-летнего словака заменит чешский защитник Ян Рутта. Степень серьёзности повреждения Далина остаётся неизвестной. В «Баффало» верят, что швед восстановится в кратчайшие сроки.
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9 очков в шести матчах — MVP прошлого сезона обрёл себя. А «Тампа» забила дважды в меньшинстве и скоро вернётся в зону плей-офф.
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