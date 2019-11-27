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Обозреватель Montreal Gazette: «Монреаль» не появился на льду. Это просто стыд

Обозреватель Montreal Gazette: «Монреаль» не появился на льду. Это просто стыд
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель Montreal Gazette Пэт Хикки прокомментировал поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:8). Команда Клода Жюльена потерпела пятое поражение подряд. Начиная с 23-й минуты матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5) «Канадиенс» проиграли игровой отрезок с общим счётом 2:14.

«Поражение от «Рейнджерс» было разочаровывающим, потому что упустили преимущество в четыре шайбы. Проигрыш «Бостону» — это просто стыд, потому что «Монреаль», по сути, так и не появился на льду. Соперник максимально использовал свои шансы», — отметил Хикки.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Чешский форвард упрочил лидерство в зачёте бомбардиров НХЛ. В активе Давида стало 23 шайбы в 24 матчах.

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