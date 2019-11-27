Билялетдинов: перед Владимиром Владимировичем стыдно до сих пор

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов рассказал, как пережил вылет на домашних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Я не знаю, какие-то советы давать… Я старался понять, в чём моя вина. Ставил на весы – что я делал неправильно, почему? С этим, конечно, тяжело бороться, непросто. Такое состояние… Помню даже, как со мной Владимир Владимирович разговаривал. Вот мне перед ним стыдно, честно, до сих пор. Если какая-то будет встреча, то мне будет стыдно. Потому что тогда было такое общение, как он подошёл… Для меня это… Мне до сих пор неудобно.

У нас был хороший разговор. И как он меня принял… Это так же, как и люди: когда ты плохо играешь и не выигрываешь — неудобно. Чувство такое нехорошее, потому что ты понимаешь, что ты это делаешь для того, чтобы они радовались, получили удовольствие. А не получилось», — сказал Билялетдинов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».