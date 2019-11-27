«Витязь» обменял Выглазова в «Сочи» на Орловича-Грудкова

В результате обмена состав «Сочи» пополнил нападающий Никита Выглазов, информирует пресс-служба «леопардов». В обратном направлении проследовал форвард Денис Орлович-Грудков. Контракт с Выглазовым является двусторонним и рассчитан до конца сезона.

Выглазов является воспитанником санкт-петербургского СКА. Начал профессиональную карьеру в родном клубе в сезоне-2004/05. Спустя 10 лет подписал контракт с подмосковным «Витязем». С тех пор Выглазов выступал только в Подольске, дважды выходив с командой в плей-офф КХЛ.

В нынешнем сезоне Никита сыграл всего восемь матчей, не отметившись результативными действиями. В общей сложности 34-летний форвард провёл в Континентальной хоккейной лиге 479 матчей, в которых набрал 98 (48+50) очков. В «Сочи» форвард будет выступать под 22-м номером.