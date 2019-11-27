Здунов: раньше знал об Узбекистане только из передачи «Орёл и решка»

Нападающий «Хумо» Павел Здунов поделился впечатлениями от выступления в узбекском клубе ВХЛ.

«Я ждал продолжения карьеры в КХЛ, но всё это затягивалось, поэтому был рад, когда со мной связались представители «Хумо». Мы пообщались, стало интересно. Мне понравился этот новый проект и возможность побывать в стране, о которой прежде знал только из передачи «Орел и решка». Посмотрел, какой тут дворец, профессионалы и уровень. Понял, что команда хорошая, а сам клуб ставит большие задачи. Насколько мне известно, в будущем планируется вступление в КХЛ. В общем, не было ни малейшего сомнения в том, чтобы сюда приехать.

У Узбекистана в хоккее хорошее, светлое будущее. Сейчас за этот вид спорта серьёзно взялись, видно, как активно он развивается, построен такой спортивный дворец. Люди с удовольствием приходят на матчи. Думаю, хоккей вернут на былой уровень, тот, который был у него в 1970-х годах», — цитирует Здунова пресс-служба «Хумо».