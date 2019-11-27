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Отец Зайцева обвинил бывшую супругу хоккеиста в приёме наркотиков и разврате

Отец Зайцева обвинил бывшую супругу хоккеиста в приёме наркотиков и разврате
Хоккей / НХЛ 0

Отец российского защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева прокомментировал слова бывшей супруги хоккеиста Маргариты. Она обвинила Зайцева в похищении детей и нападении на няню. Также стало известно, что Маргарита подала заявление в полицию.

«Предоставлены видеоматериалы, что детей забирал мой сын, отец этих детей. Пока не принято решение суда, с кем будут дети, Маргарита не давала видеться отцу с ребёнком. Он приехал, увидел, что их увозят какие-то посторонние женщины, соответственно, забрал их. В полицию предоставлены материалы, как она издевается над одной из моих внучек, как она принимает наркотики, как она совокупляется с голым мужчиной в тот момент, когда рядом находятся дети», — цитирует отца Зайцева «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. На прошлой неделе российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.

Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей
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