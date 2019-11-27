Экс-супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

Маргарита, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, написала заявление в полицию о похищении их детей и нападении на няню, сообщает «Рен ТВ».

Как утверждает экс-супруга игрока, неизвестные люди напали на няню, порезали ей ухо и забрали детей. Нападавшие посадили детей в машину и увезли в неизвестном направлении. Также Маргарита обратилась за помощью к адвокатам. По мнению женщины, детей удерживает отец её бывшего мужа.

Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. На прошлой неделе российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.