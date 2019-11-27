Билялетдинов: не мог отказать, когда привозили игроков во время локаута в НХЛ
Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов признался, что казанский клуб не нуждался в игроках из НХЛ во время локаута в сезоне-2004/05. По словам Билялетдинова, приехавшие легионеры нарушили микроклимат в команде. В то же время, как признался бывший наставник казанцев, отказаться от новичков было невозможно.
«Мне сложно было. Всё так сразу навалилось. И я не мог сказать «нет», когда привозили игроков. А нам не нужно было столько, в таком количестве. Надо было взять несколько человек на конкретные позиции. И у меня была бы идеальная команда.
Помню, капитаном в том «Ак Барсе» был Епанчинцев, он уже держал коллектив. А тут энхаэловцы к нам поехали… И всё расползлось. В этом и была самая большая ошибка», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».
Билялетдинов: отдыхать не устал, но не говорю, что поставил точку или закончил
- 27 ноября 2019
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