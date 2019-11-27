«Ак Барс» и «Сибирь» назвали составы на матч КХЛ

«Ак Барс» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтков);

Фазильзянов — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Зарипов;

Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;

Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Лещенко, Галимов.

«Сибирь»:

«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Морозов — Демидов, Шаров — Романцев — Пельтола;

Алексеев — Пиганович, Торченюк — Шашков — Чесалин;

Хабаров, Пастухов, Первушин — Комаров — Зырянов.