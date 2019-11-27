«Ак Барс» и «Сибирь» назвали составы на матч КХЛ
«Ак Барс» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Мифтков);
Фазильзянов — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Зарипов;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Лещенко, Галимов.
«Сибирь»:
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Морозов — Демидов, Шаров — Романцев — Пельтола;
Алексеев — Пиганович, Торченюк — Шашков — Чесалин;
Хабаров, Пастухов, Первушин — Комаров — Зырянов.
- 27 ноября 2019
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