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«Ак Барс» и «Сибирь» назвали составы на матч КХЛ

«Ак Барс» и «Сибирь» назвали составы на матч КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Казани. Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтков);
Фазильзянов — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Зарипов;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Лещенко, Галимов.
«Сибирь»:
«Сибирь»:

Красиков (Сятери);

Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Морозов — Демидов, Шаров — Романцев — Пельтола;
Алексеев — Пиганович, Торченюк — Шашков — Чесалин;
Хабаров, Пастухов, Первушин — Комаров — Зырянов.

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