Марченко планирует отдать бабушке и дедушке шайбу, ставшую для него первой в КХЛ

Форвард СКА Кирилл Марченко подвёл итог выездной серии питерского клуба. В трёх играх Марченко забросил две шайбы.
«Впервые побывал в Хабаровске, Китае и Владивостоке. Но по факту это такой же перелёт, как в Канаду или Америку. Лететь долго, но я справился. Акклиматизироваться было непросто — игры рано утром, ноги ватные. Ближе к дому функционал был бы лучше.
Каково жить по московскому времени? Делаем так, чтобы не перестраиваться. Потому что тогда три-четыре дня придётся привыкать к новому часовому поясу. Очень непривычно: ложишься спать, когда светлеет, просыпаешься — солнце светит, в обед темно. Непривычно.
Где будет храниться шайба, которая стала для меня первой? Она сейчас в моем бауле лежит. Планирую отдать её дедушке и бабушке. У них уже хранятся мои первые шайбы из МХЛ и ВХЛ. Они собирают всякие памятные вещи, награды. Я к этому отношусь спокойно — надо забивать ещё больше», — цитирует Марченко пресс-служба питерского клуба.
- 27 ноября 2019
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